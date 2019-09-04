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Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ordusundan bir askerin Yemen sınırında öldüğü belirtildi.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, "Çavuş Abdullah bin Mufrah, Yemen sınırında vatanını korurken hayatını kaybetti." ifadesi...

Genel 04.09.2019, 15:47
Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ordusundan bir askerin Yemen sınırında öldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, "Çavuş Abdullah bin Mufrah, Yemen sınırında vatanını korurken hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Haberde askerin nerede ve ne zaman öldüğüne dair ayrıntılı bilgi verilmezken, olayın Husilerin bir süre önce sınır yakınlarında çıkan çatışmada Suudi Arabistan askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu yönündeki açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


#Suudi Arabistan #yemen
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