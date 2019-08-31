Yemen'de hükümet güçleri Sada ve Hacce'de ilerleme katetti

ADEN (AA) - Yemen'de hükümet güçleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların havadan verdiği destekle kuzeydeki Hacce ve Sada kentlerinde Husiler karşısında ilerleme katetti.

Yemen ordusuna bağlı ait "September Net" internet sitesinin haberine göre, son iki günde hükümet güçleriyle Husiler arasında Sada'nın Kitaf ve Hacce'nin Harad ilçelerinde çatışmalar yaşandı. Harad'ın güneyindeki çatışmalarda hükümet güçleri, havadan gelen destekle birlikte büyük ilerleme kaydetti.

Koalisyon güçlerine ait uçakların saldırısı sonucu Husilere ait askeri araçların ve silah depolarının kullanılamaz hale geldiği ve Husiler tarafında can kaybı yaşandığı belirtildi ancak kayıp sayısı verilmedi.

Haberde, hükümet güçlerinin Kitaf ilçesinde de Al Bu Cebbara Vadisi'ne çıkan bütün yollarda kontrolü sağlayarak Husilerin ikmal yollarını kestiği belirtildi.

Husilerden Hacce ve Sada'daki gerilemeyle ilgili açıklama yapılmazken, Sada cephesinde bir Husi komutanın öldüğü duyuruldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.



