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Yemen'deki hapishane saldırısında ölü sayısı 123'e yükseldi

SANA (AA) - Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Zamar kentinde hapishane niteliğindeki binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini duyurdu.Husilere bağlı Sağlık...

Genel 03.09.2019, 10:35
Yemen'deki hapishane saldırısında ölü sayısı 123'e yükseldi
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SANA (AA) - Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Zamar kentinde hapishane niteliğindeki binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini duyurdu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı yetkilisinden alınan bilgiye göre, pazar günü gerçekleştirilen hapishane saldırısının ardından 123 kişinin cesedine ulaşıldı.

Arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Husiler, pazar günü, alıkoydukları kişilerin tutulduğu hapishane niteliğindeki binaya koalisyon güçlerince düzenlenen saldırıda 50 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada da Arap Koalisyonunun Zamar kentindeki saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

#Husiler #Suudi Arabistan #Zamar
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