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Yemen'deki hapishaneye saldırı

- Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni: - "(Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları) Zamar'daki hapishanenin bombalandığı haberinden büyük endişe duyuyoruz"

Genel 01.09.2019, 12:32
Yemen'deki hapishaneye saldırı
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CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, Yemen'in Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarından büyük endişe duyduklarını belirtti.

Carboni, 50 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı aktarılan saldırıya ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

"Zamar'daki hapishanenin bombalandığı haberinden büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Carboni, bombalanan binanın Yemen'de düzenli olarak ziyaret ettikleri bir "gözaltı yeri" olduğunu bildirdi.

Carboni, ICRC'ye ait ekibin yaralılara acil yardım için yola çıktığı bilgisini de paylaştı.

ICRC Yemen Heyeti Başkanı Franz Rauchenstein de söz konusu saldırıya ilişkin, "Bu (saldırı) haberlerini son derece ciddiye alıyoruz. Durumu değerlendirmek için şimdi Zamar'a gidiyorum. Bu lokasyonu daha önce diğer yerleri olduğu gibi işimizin bir parçası olarak ziyaret etmiştik." açıklamasını yaptı.

- Carboni, esir mübadelesi anlaşmasında rol oynadı

Carboni, geçen aralıkta meşru hükümet ve Husiler arasındaki esir mübadelesi anlaşmasında rol oynamıştı.

Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koalisyon, yeni hicri yılı Zamar'da mahkumları hedef alan korkunç bir katliamla başlattı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 100 kişi yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.

Husilere bağlı Mahkum İşleri Ulusal Komitesi Müdürü Abdulkadir el-Murtada ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Zamar kentinde Husilerin kontrolündeki hapishaneyi hedef aldığını, kurtarma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadığını kaydetmişti.




#(ICRC) Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni #Husiler #Suudi Arabistan #yemen
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