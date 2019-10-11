Yemen'deki Husilerden hükümete

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, hükümete "ilk aşamada 2 bin kişiyi kapsayacak şekilde bir esir takası" teklifinde bulundu.

Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki hükümete yerel ara bulucular vasıtasıyla ilk aşamada 2 bin kişiyi kapsayacak şekilde bir esir takası teklifi ilettiklerini ifade etti.

Murtada, Husilere ait El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, "Takas anlaşmasını bu hafta uygulamaya hazır olduğumuzu ara buluculara ilettik. Şu anda hükümetin yanıtını bekliyoruz." dedi.

Konuya ilişkin Yemen hükümetinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, Husileri, insani bir sorun olan esir takasını engellemekle suçluyor.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



