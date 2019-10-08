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Yemen'den "Tarihi eserlerimizin ABD piyasasında ticareti engellensin" talebi

YEMEN (AA) - Yemen Kültür Bakanlığı, devam eden savaştan istifade edilerek yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin, ABD piyasalarında dolaşımının engellenmesi talebinde bulundu.Yemen hükümetine ait SABA haber ajansına göre, Yemen Kültür...

Genel 08.10.2019, 23:37
Yemen'den

YEMEN (AA) - Yemen Kültür Bakanlığı, devam eden savaştan istifade edilerek yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin, ABD piyasalarında dolaşımının engellenmesi talebinde bulundu.

Yemen hükümetine ait SABA haber ajansına göre, Yemen Kültür Bakanı Mervan Demmac, ABD'li mevkidaşından, ülkesine ait tarihi eserlerin ABD piyasasında ticaretinin engellenmesini istedi.

Demmac, ABD'de 29 Ekim itibarıyla toplanacak Danışma Komitesinin Yemen'in bu talebini değerlendireceğini aktardı.

UNESCO anlaşmasının 9. maddesi uyarınca bu talepte bulunduğunu belirten Demmac, Yemen hükümetinin eylül ayında söz konusu maddenin işletilmesi için gerekli girişimi yaptığını ifade etti.

Yemen hükümeti, birçok kez Husileri ülkedeki tarihi eserleri satmakla suçlamış, Husiler ise bu iddiaları reddetmişti.

Yemen Kültür Bakanlığı, Haziran 2018'de Umman sınırından 52 parça tarihi eserin kaçırılmasının engellendiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

#Mervan Demmac #tarihi eser #yemen
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