Yemen'in Hadramevt ilinde ham petrol sevkiyatı yeniden başladı
HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusunda yer alan, petrol ve diğer yer altı kaynakları açısından zengin Hadramevt ilinde, hükümete tepki olarak durdurulan petrol sevkiyatı yeniden başladı. Hadramevt Valisi ve 2. Askeri Bölge Komutanı Ferac Salimeyn...
HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusunda yer alan, petrol ve diğer yer altı kaynakları açısından zengin Hadramevt ilinde, hükümete tepki olarak durdurulan petrol sevkiyatı yeniden başladı.
Hadramevt Valisi ve 2. Askeri Bölge Komutanı Ferac Salimeyn el-Bahseni, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Hadramevt'in taleplerine yanıt vermesinin ardından 13 gün önce durdurulan ham petrol sevkiyatının yeniden başladığını belirtti.
Petrol sevkiyatının, hükümetin Hadramevt'in taleplerini gözardı etmesi nedeniyle durdurulduğunu kaydeden Bahseni, hükümetten taleplerinin, "2. Askeri Bölge personelinin 4 aydır verilmeyen maaşlarının ödenmesi, Hadramevt'e ham petrolden payına düşen ödemenin yapılması, özellikle elektrik santrali için olmak üzere petrol ürünlerinin faturasının ödenmesi" olduğunu aktarmıştı.
Ülkenin petrol ve yer altı kaynakları bakımından en önemli illeri arasındaki Hadramevt'te bulunan petrol sahalarında, Yemen Milli Petrol Şirketi "PetroMasila"nın yanı sıra birçok şirket faaliyet gösteriyor.
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