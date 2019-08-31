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Yemenli gazeteciler BAE medya kuruluşlarından istifa etti

- Yemenli 3 gazeteci, BAE'nin finanse ettiği medya kuruluşlarındaki görevlerinden ayrıldı

Genel 30.08.2019, 21:41
Yemenli gazeteciler BAE medya kuruluşlarından istifa etti
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ADEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait basın yayın organlarında çalışan Yemenli bazı sunucu ve muhabirler, BAE'ye ait uçakların Yemen'in geçici başkenti Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan kanlı hava saldırılarının ardından görevlerinden istifa etti.

Aralarında asker ve sivillerin bulunduğu, geride 300'den fazla ölü ve yaralı bırakan saldırının ardından BAE tarafından finanse edilen El-Ğad El-Meşrak televizyonunda yayınlanan "Kırmızı Çizgi" programının sunucusu Abdullah İsmail, sosyal medyadan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eş-Şarjah televizyonunun Taiz muhabiri olarak görev yapan Muhammed Tahir de Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tahir, vatanının (Yemen) tarafını seçtiği için bu kararı aldığını ifade etti.

Yine BAE'nin Ru'ya gazetesinde Taiz muhabiri olarak görev yapan Muhammed Tuveyci de BAE'nin ülkesine ve halkına yönelik olumsuz politikalarının ortaya çıktığını ve bu nedenle görevini bıraktığını kaydetti.

Yemenli gazeteciler İsmail, Tahir ve Tuveyci'nin istifası, sosyal medyada yürütülen boykot kampanyası kapsamında büyük yankı uyandırdı.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin dün geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de saldırıdan BAE'nin sorumlu olduğunu ifade etmişti.

#aden #bae #Ebyen
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