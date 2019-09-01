Son Dakika
Yemenliler BAE’nin saldırılarını protesto etti
Ayder Yaylası yolunda heyelan
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu
Çanakkale’de 213 mülteci yakalandı
Galatasaray taraftarı Falcao’yu bekliyor
Lüks tekne alevlere teslim oldu
Bakan Kasapoğlu’dan İstanbul’da bisiklet turu
Datça’da 35 göçmen yakalandı
Terörden arındırılan Kefrun Kalesi dağcı ve yamaç paraşütçülerini bekliyor
Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi

Yemenliler BAE’nin saldırılarını protesto etti

Türkiye’de yaşayan Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları Fatih’te düzenledikleri eylemle protesto etti.

Genel 01.09.2019, 16:32
Yemenliler BAE’nin saldırılarını protesto etti

Türkiye’de yaşayan Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları Fatih’te düzenledikleri eylemle protesto etti.

Türkiye’de yaşayan Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 4 yıldır ülkelerine düzenlediği saldırıları protesto etti. Fatih’te düzenlenen eylemde Yemenli yüzlerce kadın, çocuk, genç ve yaşlı, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi. Eylemde, son zamanlarda gerçekleştirilen saldırılarda hayatlarını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kılındı. Yemenliler, yasal kuruluşları, BM kurumlarını, insan hakları örgütlerini, İslam Yardımlaşma Teşkilatı’nı, Arap Birliği’ni, Körfez İşbirliği Konseyi’ni ve tüm uluslararası insani ve hukuki örgütleri Yemen’in ve Yemen halkının yanında durmaya çağırdıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yaptığı terör eylemlerine yardım ve yataklık edilmesinin durdurulmasını talep ettiklerini belirttiler.

(Tunacan Atalay/İHA)
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@