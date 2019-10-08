"Yeni bir hayat kurmak için" yurt dışına kaçmaya çalışmış
- Bolu'da görülen FETÖ/PDY davasında suçsuz olduğunu ve "yeni bir hayat kurmak için" yurt dışına kaçmaya çalıştığını iddia eden sanığa mahkeme heyeti başkanı, ele geçirilen dijital materyalleri hatırlatarak tepki gösterdi - Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, suçsuz bir insanın yurt dışına kaçmaya çalışmayacağını belirterek, sanığa dijital materyallerinde örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen "falcon" isimli uygulamanın da bulunduğunu anımsattı - Davada kararını açıklayan heyet, 1'i tutuklu 3 sanığı 7 yıl 6'şar ay, 2 sanığı ise 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı
BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanıktan 5'ine hapis cezası verildi.
Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nusret Kaymaz ile tutuksuz sanıkların bazıları, avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep etti.
- Mahkeme başkanından sanığa hatırlatma
Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı Seyfi Han, suçsuz bir insanın yurt dışına kaçmaya çalışmayacağını belirterek, sanığın dijital materyallerinde örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen "falcon" isimli uygulamanın bulunduğunu da anımsattı.
Daha sonra kararını açıklayan heyet, tutuksuz sanıklardan A.U'nun beraatına karar verdi.
Tutuklu sanık Nusret Kaymaz ile tutuksuz sanıklar Harun Çil ve Mevlit Çelik'in 7 yıl 6'şar ay, Ferda Sinoplu ile Seyda Kökoğlu'nun ise 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, ayrıca Kaymaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- İddianameden
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:45
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:27
|Yatsı
|19:45
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2