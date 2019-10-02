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Yeni Çorumspor kalecisi Onur'un "İstiklal Marşı" coşkusu
- TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor'un kalecisi Onur Tekin'in, lig maçı öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı
Genel 02.10.2019, 16:50
ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor'un kalecisi Onur Tekin'in, lig maçı öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.
Yeni Çorumspor'un 20 yaşındaki kalecisi Onur Tekin, hafta sonu Çorum Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda Pendikspor'la oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu sırada kaleci Onur'un sağ elini göğsüne koyarak yüksek sesle İstiklal Marşı'nı okuması dikkati çekti.
Onur'un İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda beğeni aldı.
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