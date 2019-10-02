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Yeni Çorumspor kalecisi Onur'un "İstiklal Marşı" coşkusu

- TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor'un kalecisi Onur Tekin'in, lig maçı öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı

Genel 02.10.2019, 16:50
Yeni Çorumspor kalecisi Onur'un
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ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor'un kalecisi Onur Tekin'in, lig maçı öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.

Yeni Çorumspor'un 20 yaşındaki kalecisi Onur Tekin, hafta sonu Çorum Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda Pendikspor'la oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Her iki takımın futbolcuları maç öncesi İstiklal Marşı'nı okudu.

Bu sırada kaleci Onur'un sağ elini göğsüne koyarak yüksek sesle İstiklal Marşı'nı okuması dikkati çekti.

Onur'un İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda beğeni aldı.

#çorum #istiklal marşı #Kaleci Onur Tekin #Yeni Çorumspor
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