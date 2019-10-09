Son Dakika
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
El-Bab İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi açıldı
Türk savaş uçakları Barış Pınarı Harekatında 30 kilometre derinliğe girdi
Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Ceylanpınar’a 2 roket düştü
Hisarcıklıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Yeni Çorumsporlu futbolculardan “Barış Pınarı Harekatı“na destek

ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'un futbolcuları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış...

Genel 09.10.2019, 19:16 09.10.2019, 19:21
Yeni Çorumsporlu futbolculardan “Barış Pınarı Harekatı“na destek

ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'un futbolcuları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Yeni Çorumspor, ligin 7. haftasında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Yeni Çorumsporlu futbolcular, "Barış Pınarı Harekatı"na destek amacıyla sahaya, üzerinde "Barış Pınarı Harekatı'nda olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmanın açılış seremonisinde İstiklal Marşı okunurken Yeni Çorumsporlu futbolcular hep birlikte asker selamı verdi.

Gol sevinçlerinde de asker selamı veren ev sahibi takımın oyuncuları, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

#asker selamı #Barış Pınarı Harekatı #çorum #Yeni Çorumspor
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@