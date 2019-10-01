Yeni keşfedilen elma “Ertuğrul Gazi“ ismiyle tescil edilecek

ZONGULDAK (AA) - MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ/TUNCAY TOKAY - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, geçen yıl bir bahçede yapılan incelemede keşfedilen yeni elma çeşidine "Ertuğrul Gazi" ismi verilerek tescil işlemleri başlatıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz ve beraberindekiler, geçen yıl eğitim için geldikleri Ereğli ilçesi Güldere Mahallesi'nde bir bahçede bulunan elma ağacını inceledi. Ağaçtaki elmaların rengini ve kokusunu inceleyen ekip, daha sonra aldıkları numuneleri Yalova'daki Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde çoğaltma işleminde tabi tutup detaylı bir çalışma başlattı.

Çalışmalarda bu elmanın her yıl düzenli olgunlaştığını belirleyen ekip, buldukları bu yeni çeşide "Ertuğrul Gazi" adını verdi. Elmanın tescillenmesi için işlemleri başlatan ekip, ülke meyveciliğinde önemli bir yer alması için çalışmalarına devam ediyor.

- "Tescil çalışmalarını sürdürüyoruz"

Prof. Dr. Turan Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tespit ettikleri bir ağaçtaki elmaların dünyada yeni bir çeşit adayı olduğunu söyledi. Geçen yıl kasım ayı ortalarında eğitim için geldikleri Ereğli ilçesinde bir bahçede ağaçtaki elma çeşidini gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Karadeniz, tesadüfen bu ağacı bulduklarını ve kendilerine "tohumdan yetiştiğini" söylendiğini ve bunun üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti. Karadeniz, "Elmanın yeme kalitesi, meyvenin sertliği, dış ve iç rengi gayet güzel. Yaklaşık elmamızın bir tanesi 200 gram civarında. Oldukça güzel sonuçlara ulaştık. Tescil çalışmalarını da sürdürüyoruz." dedi.

Ağacın 15 yaşında olduğu tespit etiklerini dile getiren Karadeniz, ağacın her yıl meyve verme özelliği bulunduğunu, bu elmayı ayrı kılan bir diğer özelliğin de bu olduğunu aktardı.

- "Dünyada yeni bir elma çeşidi"

Keşfettikleri elma çeşidin tescil işlemlerinin devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, şöyle konuştu:

"Elma üzerinde tescil çalışmalarını sürdürüyoruz. Elmaya güzel bir isim de vermemiz gerekiyordu, biz de Türk büyüklerimizden 'Ertuğrul Gazi' ismini vererek tescil yapma aşamasındayız. Dünyada yeni bir elma çeşidi ve ülkemiz meyveciliğine önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz. Bu elmanın uluslararası üne kavuşacağını, iç tüketimde tercih edilebileceği gibi ihraç edilebileceğini de düşündüğümüz bir çeşit adayımız. Bütün fidancılara bu çeşidi vereceğiz. Yeter ki 'Ertuğrul Gazi' elması önce üreticilerimizle sonra tüketicilerimizle buluşsun. Ülkemize ve meyveciliğimize hayırlı olsun diyorum."

Arazi sahibi Abdullah Taşdelen de bahçelerinde meyve veren ağacın farklı bir elma çeşidi olmasının şaşkınlığını yaşadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Söz konusu ağaç yaklaşık 15 yıldır bahçemizde. Biz bu ağacın bu kadar değerli olduğunu bilmiyorduk. Hocamız da geldi ve yerinde teşhisler yaptı. Ağacın değerini anlatınca biz de şaşırdık. Çevremizdekiler, arkadaşlarımız ve komşularımız ağaçtan gelip elma alıyorlar, çok beğeniyorlar. Ağacın kıymetini yeni görmüş olduk. Ülkemize de bir faydası olacaksa hayırlı uğurlu olsun."