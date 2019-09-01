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Yeni rekor yüzde 16,66’lık artışla geldi
Turizmin başkenti Antalya, bu yılın ilk 8 ayında 10 milyon 765 bin 946 turist ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 16,66’lik artış yaşandı.
Genel 01.09.2019, 13:47
Turizmin başkenti Antalya, bu yılın ilk 8 ayında 10 milyon 765 bin 946 turist ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 16,66’lik artış yaşandı.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 2018 yılının 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 9 milyon 228 bin 254 turist ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde 10 milyon 765 bin 946 turist sayısına ulaştı. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,66’lık artış yaşandı.
Turist sayısı son 4 yılda 2,5 milyon oranında artarken, Rus ve Alman pazarı yine ilk sıralarda yer aldı. Rusya’dan 3 milyon 865 bin 310 kişi gelirken, Almanya’dan 1 milyon 697 bin 824 turist Antalya’yı tercih etti.(İHA)
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