Yeni Zelanda’da terörist Tarrant başka kentte yargılanma talebini geri çekti

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde mart ayında Nur ve Linwood camilerine düzenlediği saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Tarrant, yargılandığı davanın başka şehre taşınması talebinden vazgeçti.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, 51 cinayet ve 49 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör saldırısı suçlarından yargılanacak terörist Brenton Tarrant’ın (29), mahkemenin Christchurch yerine başka bir kente yapılması yönünde yaptığı itiraz davası Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, yaklaşık 6 aydır hücre hapsinde tutulduğu Auckland kentindeki Paremoremo maksimum güvenlikli cezaevinden görüntülü ve sesli bağlantı yönetimiyle katılan terörist, daha önce yaptığı davanın başka bir kente aktarılması başvurusunu geri çekti.

Christchurch’teki Nur ve Linwood camilerindeki terörist saldırıda hayatını kaybeden mağdurların yakınlarının da hazır bulunduğu, birkaç saat sürmesi beklenen duruşmanın, teröristin talebini geri çekmesi üzerine 10 dakikada tamamlandığı belirtildi.

- Mahkeme 2 Haziran 2020’de görülecek

Christchurch Yüksek Mahkemesi, geçen ay savcıların 4 Mayıs 2020'de yapılması planlanan duruşmanın ramazan ayına denk gelmesinden dolayı mağdur yakınlarını rahatsız edeceği yönündeki itirazını uygun bulmuş ve duruşmayı 2 Haziran 2020’ye ertelemişti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 kişiyi öldürmüş, 49 kişiyi yaralamıştı.

Saldırıda Türk vatandaşları Mustafa Boztaş, Zekeriya Tuyan ve Temel Ataçocuğu da yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan yaklaşık 50 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

