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Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi

- Ülke genelinde öğrencilerin düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi"ne on binlerce çevreci katıldı

Genel 27.09.2019, 07:10
Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'da, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen öğrencilerin okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi"ne on binlerce çevreci destek verdi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, öğrenciler tarafından koordine edilen gösteriler, Wellington, Auckland, Christchurch, Hamilton, Tauranga, Napier ve Dunedin gibi ülkenin büyük kentleri başta olmak üzere 40'tan fazla noktada gerçekleşti.

İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerin bir günlüğüne okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi" teması altındaki gösterilere, üniversite öğrencileri, iş insanları, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarından yaklaşık 170 bin çevrecinin katıldığı belirtildi.

- Başkent Wellington'da 40 bin çevreci sokaklara çıktı

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için düzenlenen gösterilerin en yoğun katılıma sahne olduğu başkent Wellington’daki Federal Parlamento binası önündeki eyleme 40 binden fazla Yeni Zelandalı destek verdi.

Çevreciler, "Bizim evimiz, dünyamız", "Kirlilik değil, çözüm üretin", "Annemizi (dünya) koruyun", "Ağaçları kucaklayın", "Dünyamızı temiz tutun", "Şimdi harekete geçin" yazılı pankartlar taşıdı.

Hükümetten iklim değişikliği konusunda acil durum ilan etmesi talebinde bulunan göstericiler, ekonominin yenilenebilir kaynaklardan oluşturulmaya başlanması yönünde çağrıda bulundu.


#Gösteri #İklim İçin Okul Grevi #Yeni Zelanda
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