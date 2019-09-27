Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi
- Ülke genelinde öğrencilerin düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi"ne on binlerce çevreci katıldı
MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'da, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen öğrencilerin okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi"ne on binlerce çevreci destek verdi.
Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, öğrenciler tarafından koordine edilen gösteriler, Wellington, Auckland, Christchurch, Hamilton, Tauranga, Napier ve Dunedin gibi ülkenin büyük kentleri başta olmak üzere 40'tan fazla noktada gerçekleşti.
İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerin bir günlüğüne okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi" teması altındaki gösterilere, üniversite öğrencileri, iş insanları, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarından yaklaşık 170 bin çevrecinin katıldığı belirtildi.
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Çevreciler, "Bizim evimiz, dünyamız", "Kirlilik değil, çözüm üretin", "Annemizi (dünya) koruyun", "Ağaçları kucaklayın", "Dünyamızı temiz tutun", "Şimdi harekete geçin" yazılı pankartlar taşıdı.
Hükümetten iklim değişikliği konusunda acil durum ilan etmesi talebinde bulunan göstericiler, ekonominin yenilenebilir kaynaklardan oluşturulmaya başlanması yönünde çağrıda bulundu.
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