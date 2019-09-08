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Yenikapı'da ihtiyaç fazlası olduğu iddiasıyla sergilenen araçlar

- İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut: - "Yaptığımız çalışmalar kapsamında şu alanda gördüğünüz 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir"

Genel 08.09.2019, 16:29 08.09.2019, 16:49
Yenikapı'da ihtiyaç fazlası olduğu iddiasıyla sergilenen araçlar
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut, ihtiyaç fazlası olduğu iddiasıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sergilenen araç sayısının 730 olduğunu belirtti.

Erkut, İBB bağlı kuruluşları İETT ve İSKİ ile 28 iştirakinde kullanılan "hizmet araçları"na ilişkin yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıkça dile getirdiği "ihtiyaç fazlası" araçların sergilendiğini söyledi.

Kamuoyunun, tartışmaların neticesinde, seçimlerin sonuçlanmasıyla ihtiyaç fazlası araçları görmek istediğini ifade eden Erkut, "Netice itibarıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında şu alanda gördüğünüz 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan incelemelerde iki seçim arasında, nisan, mayıs ve haziran aylarında 517 binek aracın da kiralandığı şirketlere iade edildiği kayıtlardan bulunmuştur." iddiasında bulundu.

İmamoğlu'nun dile getirdiği "israf" ve "tasarruf" kavramlarıyla ilgili söylemleri sonrası, bir evvelki yönetimin de tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını azalttığı savunan Erkut, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, 31 Mart sonrası toplamda yüzde 20 seviyesinde, bin 247 araç sistemden çıkarılmıştır. Yani İBB ve bağlı kuruluşlarındaki her 5 araçtan 1'i sistemden çıkmıştır. İade edilen bin 247 aracın yıllık kira gideri ortalama fiyatlar üzerinden yaklaşık 35 milyon 750 bin, yakıt gideri de 13 milyon 750 bin TL'dir. Toplamda yılda 49 milyon 500 bin lira tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf, 250 milyon lirayı bulmaktadır. Tüm bu çalışmaları yaparken son derece dikkatli, istismara yol açmayacak kimsenin hakkını yemeyecek bir çalışma yapmaya gayret ettik. Ancak veri ve kayıtların uyumsuzluğu çalışmaların uzamasına neden oldu. Halen birçok alandaki çalışmalarımız devam etmektedir."

Erkut, araçlarda takip sistemi bulunduğunu ve bunlar kontrol edildiğinde, belirli bir tarih aralığında sadece 399 araçtan sinyal geldiğini, kalan araçların nerede görev yaptığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu öne sürerek, sistemden çıkan araçların hizmeti engellemeyeceğini kaydetti.

#araçlar #hizmet araçları #İbb #Yavuz Erkut #Yenikapı
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