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Yerin 500 metre altında kalbine yenildi
- TTK maden ocağının eksi 500 kodunda kalp krizi geçiren madenci hayatını kaybetti
Genel 09.09.2019, 12:13
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında kalp krizi geçiren madenci yaşamını yitirdi.
Maden ocağının eksi 500 kodunda kömür üretiminde çalıştığı sırada baygınlık geçiren Mehmet Çimen (38), mesai arkadaşları tarafından yer üstüne çıkarılarak kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Bu arada Mehmet Çimen'in yıllık izinden döndüğü ve dün işbaşı yaptığı öğrenildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madencinin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
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