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Yerin 500 metre altında kalbine yenildi

- TTK maden ocağının eksi 500 kodunda kalp krizi geçiren madenci hayatını kaybetti

Genel 09.09.2019, 12:13
Yerin 500 metre altında kalbine yenildi
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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında kalp krizi geçiren madenci yaşamını yitirdi.

Maden ocağının eksi 500 kodunda kömür üretiminde çalıştığı sırada baygınlık geçiren Mehmet Çimen (38), mesai arkadaşları tarafından yer üstüne çıkarılarak kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çimen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Mehmet Çimen'in yıllık izinden döndüğü ve dün işbaşı yaptığı öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madencinin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

#kalp krizi #maden ocağı #TTK #Türkiye Taşkömürü Kurumu #zonguldak
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