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Yeşile bürünen FSM Köprüsü havadan görüntülendi
İstanbul’un simge yapıları Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına farkındalık oluşturmak için yeşile büründü. Yeşile bürünen FSM Köprüsü havadan görüntülendi. gece boyunca yeşile renkte ışıklarla aydınlanan köprülerin denize yansımaları kartpostallık görüntü oluşturdu.
Genel 07.10.2019, 08:58
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açık
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|7
|14
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|12
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|7
|12
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|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
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|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
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|5
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|2
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|-2
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|P
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|8
|24
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|8
|16
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|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
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|8
|14
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|8
|12
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|12
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|8
|10
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|8
|9
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|9
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|8
|9
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|8
|8
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|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
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|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
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|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
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|9
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|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
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|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2