Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker
- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi, Amasya'ya getirildi
SAMSUN/AMASYA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirildi.
Piyade Onbaşı Yavan'ın (21) şehadet haberi, günün erken saatlerinde Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan babası Dursun ve annesi Hanife Yavan'a ulaştırıldı.
Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Havza'ya yakın Amasya-Merzifon Havalimanı'na gönderilen Yavan'ın cenazesini, şehidin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Osman Varol, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal ile askeri ve mülki erkan karşıladı.
Şehidin tabutu, uçaktan indirildikten sonra askerlerin omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin anne ve babası, oğullarının naaşını karşılarken gözyaşı döktü.
Şehit Yavan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Havza'ya gönderildi.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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