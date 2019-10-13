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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın naaşı memleketi Samsun'a uğurlandı

Genel 13.10.2019, 11:50
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Yavan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşlarının omzunda tekbirler eşliğinde helikoptere konulan şehidin tabutu, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Şehidin naaşı, buradaki törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.

Törene, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

#yıldırım düşmesi #tören #şehit #hakkari #asker
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