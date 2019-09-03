Yıldız Entegre, lak panel ürün grubunu İnegöl'de tanıttı
- Şirketin tanıtımını yaptığı yeni lak panel ürünler, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla dikkati çekiyor
İSTANBUL (AA) - Yıldız Entegre, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla dikkati çeken yeni lak panel ürünlerini tanıttı.
Yıldız Entegre, 28-29 Ağustos tarihleri arasında mobilya üretiminin merkezi olarak bilinen İnegöl'de yeni lak panel ürünlerinin lansman toplantısını gerçekleştirdi. İki gün süren etkinliğe, mobilya ve dekorasyona yön veren tasarımcıların yanı sıra mimarlar da yoğun ilgi gösterdi.
- 2,5 kat daha fazla çizilmeye dayanaklı
Yıldız Entegre, 2018 yılında üretimine başladığı lak panellerle modern, şık ve derinlik algısı uyandıran dekorasyonların vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Yıldız Trend lak paneller, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla kullanıcısının dikkatini çekiyor. Kalitesiyle de ön plana çıkan lak panellerin sararmaya, çizilmeye, leke tutmaya karşı dayanıklı olduğu uluslararası standartlara göre yapılan testler sonucunda da kanıtladı.