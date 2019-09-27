YÖK burslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı
- Burs ve desteklerin aktarım, izleme ve iade süreçleri kapsamında, iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde toplantı düzenlendi
İSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen burs ve desteklerin aktarım, izleme ve iade süreçleri kapsamında, iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla toplantı yapıldı.
Toplantının gündemini, Yabancı Dil Eğitim Bursu, Yurt Dışı Araştırma Bursu, Türkoloji Bursu, Lisans Destek Bursu, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bursu, 100/2000 Doktora Bursu, Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı ve Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı oluşturdu.
Toplantıda, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan genel bilgilendirme sunumu yaparken, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığından Öğretim Görevlisi Yasemin Ayata Alay da bursların ödeme ve iade süreçlerini anlattı.
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