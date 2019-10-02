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YÖK ile Belarus arasında iş birliği

- Yükseköğretim Kurulu ile Belarus Eğitim Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında iş birliğini geliştirme protokolü imzalandı

Genel 02.10.2019, 15:57
YÖK ile Belarus arasında iş birliği

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Belarus Eğitim Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında iş birliğini geliştirme protokolü imzalandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Igor Karpenko'nun daveti üzerine, iki ülke arasında yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanındaki iş birliğini görüşmek için Belarus'a resmi ziyarette bulundu.

Saraç'a, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ile Gebze Teknik, İstanbul Medeniyet, Karabük ve Selçuk üniversitelerinin rektörleri eşlik etti.

Saraç ile Karpenko arasındaki görüşmede, iki ülke arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik 2016'da imzalanan mutabakat zaptının uygulanma yolları ele alındı.

"Belarus-Türk Üniversiteleri Ortak Forumu"nun açılışına katılan Saraç ile Karpenko, 2020-2021 yılları için "Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğini Geliştirme Protokolü"nü imzaladı.

Foruma, Türkiye'den 5, Belarus'tan ise 12 üniversite katıldı. Forum çerçevesinde iki ülke üniversiteleri arasında çeşitli alanlarda iş birliğini içeren protokollere de imza atıldı.

#Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Igor Karpenko #yök #YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç #Yükseköğretim Kurulu
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