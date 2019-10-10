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YÖK, taciz iddialarını disiplin kurulunda ele aldı

- YÖK Yüksek Disiplin Kurulunca, kız öğrenciye cinsel taciz iddialarıyla ilgili Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki görevli öğretim görevlisinin savunması istendi - Savunma için bir haftalık yasal sürenin ardından, tacizle iddialarının yer aldığı dosya, gelecek hafta yapılması planlanan Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak

Genel 10.10.2019, 11:15
YÖK, taciz iddialarını disiplin kurulunda ele aldı
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ANKARA (AA) - YÖK Yüksek Disiplin Kurulunca, kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) görevli öğretim görevlisinin savunması talep edildi.

Savunma için bir haftalık yasal sürenin dolmasının ardından taciz iddialarının yer aldığı dosya, gelecek haftaki kurulda görüşülerek karara bağlanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK'te üniversitedeki cinsel taciz iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması süreci hızlı bir şekilde işletildi.

MAKÜ'den iletilen dosyaya ilişkin bugün gerçekleştirilen YÖK Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, ilgili öğretim görevlisinin savunmasının alınması için bir haftalık yasal sürenin dolmasının beklenmesine karar verildi.

Bunun ardından gelecek hafta yapılması planlanan "Yüksek Disiplin Kurulu" toplantısında dosyanın görüşülerek karara bağlanması kararlaştırıldı.

#Yükseköğretim Kurulu #yök #MAKÜ
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