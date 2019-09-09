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Yol kenarında dinlenirken otomobil çarpan besici öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'da yol kenarında dinlenirken otomobil çarpan besici hayatını kaybetti. Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Bulvarında küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Mustafa İpek (66), bir süre sonra dinlenmek için yol kenarındaki...
Genel 09.09.2019, 11:09 09.09.2019, 11:17
ANTALYA (AA) - Antalya'da yol kenarında dinlenirken otomobil çarpan besici hayatını kaybetti.
Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Bulvarında küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Mustafa İpek (66), bir süre sonra dinlenmek için yol kenarındaki taşa oturdu.
Bu sırada İpek'e sürücüsü öğrenilemeyen 07 VS 403 plakalı otomobil çaptı.
Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
İpek'in cesedi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Bu arada kazayı duyarak gelen İpek'in yakınları gözyaşı döktü.
Cenazenin başında şemsiye açarak bekleyen İpek'in yakınları cenaze aracının geç gönderildiğini ileri sürerek bu duruma tepki gösterdi.
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