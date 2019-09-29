Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor
Yozgat’ta yaklaşan kış mevsimine hummalı bir şekilde hazırlanmaya devam eden kadınlar, imece usulüyle yufka ekmeği yapımına başladı.
Yozgat’ta yaklaşan kış mevsimine hummalı bir şekilde hazırlanmaya devam eden kadınlar, imece usulüyle yufka ekmeği yapımına başladı.
Anadolu’nun özellikle kırsal kesimlerinde yoğun olarak tüketilen yufka ekmek, komşuların birbirlerine yardımıyla hazırlanıyor. Kışın tüketecekleri ekmeği şimdiden hazırlayan ev hanımları, bu sayede aile bütçelerine de katkı sağlamış oluyor.
Yozgat’ın Kuşçu köyünde imece usulü ile kışlık yufka ekmelerini hazırlayan kadınlardan Emine İnci, kış hazırlıkları kapsamında her yıl yufka ekmek yaptıklarını söyledi. Komşuların birbirine yardım ettiğini söyleyen İnci, “Bize büyüklerimizden gelen bir gelenek. Yufka ekmek yapıyoruz. Yapmasak olmuyor, kışın yemek için yapıyoruz. Kışın salça kaynatıyoruz, turşu yapıyoruz. Yufka ekmeği yapması çok zor oluyor. Sabah saat 8’de ekmeğe başladık akşam 12’de bitireceğiz. Her sene yapıyoruz. Yemesi çok kolay yapması zor zahmetli” dedi.
Yufka ekmeği yapmanın zor olduğunu belirten Suna Yüce ise “Ben Ankara’dan kız kardeşime yardım için geldim. Çok öncelerden yaparız yufka ekmeği, komşulardan imece usulüyle çalışırız. Yardımlaşırız. Erişte keseriz, mantı bükeriz, salça ve bağ kaynatırız. Zor oluyor, yufka ekmeğini yapması zor ama yemesi kolay” şeklinde konuştu.
Zahide İnci de “Kışlık yufka ekmeği yapıyoruz, zor oluyor, büyüklerimizden kalan bir alışkanlık bizlere. Komşularla yardımlaşarak, birleşerek yapıyoruz. Erişte kesiyoruz, makarna kesiyoruz böyle kışa hazırlık yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)
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