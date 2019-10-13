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YPG’den Türkiye’nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telabyad’da bulunan PKK/YPG’li teröristler, Türk tarafındaki askeri nöbet kulübesine ateş açtı.

Genel 12.10.2019, 18:12
YPG’den Türkiye’nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telabyad’da bulunan PKK/YPG’li teröristler, Türk tarafındaki askeri nöbet kulübesine ateş açtı.

Barış Pınarı Harekatı’nın dördüncü gününde Telabyad’daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Akşam saatlerinde Telabyad’ın sınır noktasına yakın bir bölgeden Türkiye tarafındaki nöbet kulübesine ateş açıldı. Sınır birlikleri tarafından karşılık verilirken yapılan top ve obüs atışları ile birlikte teröristler etkisiz hale getirildi. Yaşanan çatışma kısa sürdü.

(İHA)
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