YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı!
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Cerablus'ta sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri vurdu. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı
CERABLUS (AA) - Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus'taki sivillere saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.
Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.
Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.
Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.
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