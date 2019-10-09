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YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Suriye Milli Ordusunun cephe hatlarına sızmaya çalıştı. SMO'nun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 muhalif savaşçı öldü.

Genel 09.10.2019, 10:24 09.10.2019, 10:53
YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada, 1 muhalif savaşçı öldü.

Tel Rıfat ve çevresini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, dün akşam saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır, Kefer Kelbin, Maranaz, Mare ve batısındaki Malikiye bölgelerindeki cephe hatlarından SMO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. SMO'nun karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmalarda 1 SMO unsuru hayatını kaybederken, teröristlerin sızma girişimi engellendi.

Terör örgütünün sızma girişimine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri de terör örgütünün Tel Rıfat çevresindeki mevzilerine obüs atışları yaptı.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarında sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden SMO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.

Özgür Suriye Ordusu unsurları, geçen hafta Suriye Milli Ordusu adı altında birleştiklerini duyurmuşlardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Terör örgütü YPGPKK #Azez #suriye
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