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YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarını sürdürüyor

- Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab merkezinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenledi - Aralarında sivillerin de olduğu 8 kişi yaralandı

Genel 10.10.2019, 17:29
YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarını sürdürüyor
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BAB (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği bomba yüklü saldırıda 8 sivil yaralandı.

YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu'nun (MSO) Suriye'de Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde terör saldırısı düzenledi.

Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, MSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

#YPG/PKK #terör saldırsı #Bab
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