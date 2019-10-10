YPG/PKK, Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdı
- Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması üzerine YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde saldırılar düzenledi
Genel 10.10.2019, 00:20
BAB/AZEZ (AA) - Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın başlatmasının ardından zor duruma düşen terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı cephe hatlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırdı.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye’nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.
YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.
SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.
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