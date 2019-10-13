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YPG/PKK füzeyle sivilleri vurdu: 2 ölü

- Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillere ait aracı vurdu - TOW antitank füzesiyle yapılan saldırıda 1'i kadın 2 sivil hayatını kaybetti

Genel 13.10.2019, 13:03
YPG/PKK füzeyle sivilleri vurdu: 2 ölü

CERABLUS (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinin güneyine saldırdı.

Gandura-Münbiç otoyolunda seyreden sivillere ait araca TOW antitank füzesiyle saldıran teröristler, araçtaki aileden biri kadın 2 kişinin ölümüne, biri bebek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Saldırı sonucu gerçekleşen patlamayı gören Suriye Milli Ordusu askerleri hızla olay yerine gelerek araçtakileri çıkarmaya çalıştı.

Araçtan çıkarılanlar arasında 2 yaşında bir çocuğun bulunduğu görüldü.

YPG/PKK, ABD desteğiyle ele geçirdiği Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

#TOW #YPG/PKK
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