YPG/PKK füzeyle sivilleri vurdu: 2 ölü
- Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillere ait aracı vurdu - TOW antitank füzesiyle yapılan saldırıda 1'i kadın 2 sivil hayatını kaybetti
Genel 13.10.2019, 13:03
CERABLUS (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Suriye'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinin güneyine saldırdı.
Saldırı sonucu gerçekleşen patlamayı gören Suriye Milli Ordusu askerleri hızla olay yerine gelerek araçtakileri çıkarmaya çalıştı.
Araçtan çıkarılanlar arasında 2 yaşında bir çocuğun bulunduğu görüldü.
YPG/PKK, ABD desteğiyle ele geçirdiği Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
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