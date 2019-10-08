YPG/PKK, Türkiye'ye karşı Esed ile ortaklık arıyor
- Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna karşı Esed rejimiyle iş birliği yapmanın peşinde
ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi adını da kullanan Şahin Cilo, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşşar Esed ile ortaklık yapmayı düşündüklerini belirtti.
YPG/PKK, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını tamamlaması ve ABD güçlerinin de sınır hattından çekilmeye başlaması üzerine, Esed rejimi ile yakınlaşmaya ve iş birliği arayışına yöneldi.
Terör örgütü böylece rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçmesini engellemeyi ve işgalini sürdürmeyi planlıyor.
YPG/PKK, geçen yıl da Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında rejimle Afrin'e girmesi için görüşmeler yapmıştı ancak sonuç alamamıştı.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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