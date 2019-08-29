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YPG/PKK ve ÖSO arasında şiddetli çatışmalar

- Tel Rıfat bölgesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, dün gece Bab, Azez ve Afrin'e eş zamanlı saldırılar düzenledi - ÖSO ile yaşanan yoğun çatışmalar neticesinde, örgütün sızma girişimleri engellendi

Genel 29.08.2019, 06:25
YPG/PKK ve ÖSO arasında şiddetli çatışmalar
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BAB (AA) - Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, örgütün Bab ilçesinin batısında sızma girişiminde bulunması neticesinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Bab'ın batısında ÖSO'nun kontrolündeki Diklabaş köyüne sızma amaçlı saldırılar düzenledi.

Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Eş zamanlı olarak YPG/PKK, Azez'in güneyindeki Kefer Karşın bölgesinden ÖSO'ya saldırdı, ÖSO bu girişimi geri püskürttü.

- Afrin'e de saldırdı

Dün gece YPG/PKK, Afrin'in güneyindeki Kimar bölgesinde de muhaliflere saldırı düzenledi. ÖSO, bu saldırılara da aynı şekilde karşılık verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri obüsleri de YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

#Bab #ÖSO #YPG/PKK
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