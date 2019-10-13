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YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı

- Suruç ilçesine atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı - Akçakale ilçesine atılan havan da bir binaya isabet etti

Genel 13.10.2019, 10:14
YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı

ŞANLIURFA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç ve Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi.

Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi.

Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi.




#Barış Pınarı Harekatı #Şanlıurfa #Suruç
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