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YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında iki AA muhabiri yaralandı
- Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı
Genel 11.10.2019, 14:12
MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı'dan, Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Mermilerin gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.
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