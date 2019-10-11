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YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında iki AA muhabiri yaralandı

- Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı

Genel 11.10.2019, 14:12
YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında iki AA muhabiri yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı'dan, Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Mermilerin gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

#mardin #Anadolu Ajansı Muhabiri #yaralı #terör saldırısı
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