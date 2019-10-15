Son Dakika
Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü
Denizli'de kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
İsmail Ünal: “Herhangi bir birleşme söz konusu değil”
6 hakim ve savcı ihraç edildi
81 ilde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması
Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

YSK Başkanı Sadi Güven: “Hepimiz millet olarak askeriz”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Dursunbey Belediyespor altyapı takımının antrenmanına katıldı. Güven, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

Genel 15.10.2019, 10:23 15.10.2019, 11:22
YSK Başkanı Sadi Güven: “Hepimiz millet olarak askeriz”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Dursunbey Belediyespor altyapı takımının antrenmanına katıldı. Güven, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

YSK Başkanı Sadi Güven, Dursunbey Belediyespor altyapı takımının Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacı ile düzenlediği özel maça katıldı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın davetlisi olarak programa katılan Güven, sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra bir açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatına destek kararı aldıklarını ve Türkiye’de bu kararı alan ilk belediye olduklarını söyledi.

YSK Başkanı Sadi Güven ise, “İlçeme ziyarete gelmiştim. Dursunbey Belediye başkanımız, gençlerimizin Barış Pınarı Harekatına şanlı ordumuza destek için bir program yaptıklarını söyledi. Gençlerimizin bu konudaki duyarlılığı gerçekten beni gururlandırdı, hislendirdi. Hepimiz millet olarak askeriz. Her zaman şanlı ordumuzun yanındayız gençlerimiz ile beraber. Bu etkinliği düzenleyen gençlerimizin hocalarına, destek veren Belediyemize teşekkür ediyorum. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Bir an önce başarı ile inşallah görevlerini yapsınlar” dedi.

Programın sonunda milli eğitim personeli ile özel olarak düzenlenen maçı izleyen Sadi Güven, tüm gençlere tek tek teşekkür etti.

(Hüdayi Demirhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#Barış Pınarı Harekatı #asker #millet #sadi güven #ysk
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:52
Öğle 12:39
İkindi 15:45
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@