YTB'nin "Yazarlık Akademisi" başladı
- YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların kültür ve sanat çalışmalarındaki çeşitliliği artırmak ve Türk toplumuna yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlediği "Yazarlık Akademisi" Strazburg'da başladı
STRAZBURG (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların kültür ve sanat çalışmalarındaki çeşitliliği artırmak ve Türk toplumuna yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlediği "Yazarlık Akademisi" Fransa'nın Strazburg kentinde başladı.
Akademinin ilk gününde YTB Türkçe ve Eğitim Koordinatörü Ali Işık, açılış konuşmasını yaptı.
Programda Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa KURT, temel yazım kuralları ve dil bilgisi, yazar Abdürrahim Karadeniz Türkçenin söz dizimi ve yazar Naime Erkovan Türkçe düşünmek ve konuşmak hakkında sunum yaptı.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden programa iştirak eden katılımcılarla gerçekleştirilen akademi 11 Ekim'e kadar sürecek.
Geçen aylarda sonuçlanan YTB Türkçe Ödülleri yarışmasını kazananlar da Yazarlık Akademisi'nde yer alma fırsatı elde etti. Dereceye giren adayların dışında bir de seçici kurul üyelerinin tavsiyeleri ışığında puanlamada öne çıkan yarışmacılar da programa katılım hakkına sahip oldu.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların bulunduğu toplumdaki statüsünün yükselmesi için çalışmalar yürüten YTB, özellikle genç vatandaşların kariyer planlamalarına yardımcı olacak birçok projeyi de hayata geçiriyor.
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