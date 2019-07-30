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Yüksekova’da mahallede yılan paniği
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Orman Mahallesi’nde kediyle boğuşan yılan korkuttu.
Genel 29.07.2019, 23:59
Orman Mahallesi’nde akşam saatlerinde evine gitmekte olan öğretmen Ümit Bartın, evin önünde kediyle boğuşan bir yılan fark etti. Bu durum görenleri korkuturken, mahalle sakinlerinden Nihat Tire eline aldığı cisimle yılanı kediden ayırmaya çalıştı. Evinin önünde yılanla karşılaşan Ümit Bartın, "Her zamanki gibi eve gidiyordum. Akşam üstüydü, eve yaklaşmak üzereydim. Bir baktım kediyle yılan kavga ediyorlar. O şaşkınlıkla cep telefonuma görüntü de almadım. Sağ olsun komşumuz gelip müdahale edip etkisiz duruma getirdi. Yılanı fark edecek olmasaydık mahalle büyük şok yaşardı" dedi.(İHA)
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