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Yüksekova’ya dev yatırım

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Yeniköprü ile Yüksekova arasına 17 kilometrelik tünel, 3 viyadük ve sanat yapılarının yapılması için çalışmalar devam ediyor.

Genel 06.09.2019, 10:01 06.09.2019, 11:06
Yüksekova’ya dev yatırım

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Yeniköprü ile Yüksekova arasına 17 kilometrelik tünel, 3 viyadük ve sanat yapılarının yapılması için çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova’ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköprü ile Yüksekova arasında, 3 viyadük ve sanat yapıları ile 17 kilometrelik tünel çalışmalarına başlandı. Yıllardır ilçede yaz ve kış sıkıntılı olan yollar artık tarihe karışacak. T1 ve T2 olarak adlandırılan tüneller 1,5 katrilyona mal olacak. İlçeden Hakkâri, Van gibi illere giderken karşılaşılan çığ tehlikesi, kayaların düşmesi ve keskin viraj tehlikesinden kurtulmak için yapılacak tünellerin 5 yılda tamamlanması planlanıyor. Dibek köy mevkisinden başlayan tünel çalışmaları, Yeniköprü’nün yanında bulunan Çığlı köyünün yanında tamamlanacak.

Çalışmaların gece gündüz sürdüğünü söyleyen Demce Yapı Yüksek Jeoloji Mühendisi Şantiye Şefi Abdulselam Tekin, "Bu tünellere T1 tüneli şimdi kazı çalışmasındayız. Yaklaşık Yeniköprü’yle Yüksekova arasını 15 kilometre kısaltıyor. Aynı zamanda kış şartlarında yollarda çığ olaylarına karşı, kaya düşmelerine karşı bir nevi bu çok önemli bir proje, önemli bir yatırım. İran’la sınır kapısına kadar çok önemli bir yatırım olacak bu tünel çalışması. Çift tüneller olarak T1 ve T2 olarak çalışmaktadır. Tünelimizde yaklaşık 50 personel çalıştırıyoruz. Her bir makine operatörü farklı ve ayrı çalışıyor. Makine olarak robot, jombo, kamyon, loder, ekskavatör olmak üzere belli makinalarla kazı çalışması yürütmekteyiz. Aynı zamanda sağlam bir zemine girdik dinamitlerle tünel patlatması yapılmaktadır. Allah’ın izniyle 5 sene içerisinde biter" ifadelerini kullandı.

(Metin Tek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#yeniköpru #yatırım #yüksekova #hakkari
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