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Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tarlasında bulunan havuzda yüzünü yıkadığı esnada dengesini kaybederek havuz kenarındaki boşluğa düşen kişi öldü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Esence köyünde tarlasında çalıştıktan sonra havuzda...
Genel 29.08.2019, 22:58 30.08.2019, 09:03
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tarlasında bulunan havuzda yüzünü yıkadığı esnada dengesini kaybederek havuz kenarındaki boşluğa düşen kişi öldü.
Kendisinden haber alınmaması üzerine tarlaya giden yakınları Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız'ın cesedi otopsisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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