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Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tarlasında bulunan havuzda yüzünü yıkadığı esnada dengesini kaybederek havuz kenarındaki boşluğa düşen kişi öldü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Esence köyünde tarlasında çalıştıktan sonra havuzda...

Genel 29.08.2019, 22:58 30.08.2019, 09:03
Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tarlasında bulunan havuzda yüzünü yıkadığı esnada dengesini kaybederek havuz kenarındaki boşluğa düşen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Esence köyünde tarlasında çalıştıktan sonra havuzda yüzünü yıkamaya giden Hasan Yıldız (79), dengesini kaybetmesi sonucu havuz kenarındaki boşluğa düştü.

Kendisinden haber alınmaması üzerine tarlaya giden yakınları Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız'ın cesedi otopsisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#adıyaman #Düşme #ölü
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