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Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim etti

AYDIN (AA) - Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir yorgancı, müşterisinden aldığı yün çuvalının içinde bulduğu 8 çeyrek altını sahibine teslim etti.İlçede ikamet eden Mustafa Demir, yorgancılık yapan Nurten Kaya'ya kabartılması için...

Genel 27.09.2019, 16:53 27.09.2019, 17:00
Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim etti

AYDIN (AA) - Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir yorgancı, müşterisinden aldığı yün çuvalının içinde bulduğu 8 çeyrek altını sahibine teslim etti.

İlçede ikamet eden Mustafa Demir, yorgancılık yapan Nurten Kaya'ya kabartılması için yorgan ve bir çuval yün teslim etti. Eşine yardımcı olan Kemal Kaya, çuvaldaki çorabın içinde 8 çeyrek altın bulunduğunu gördü.

Durumu müşterisine bildiren Kaya, altınları sahibine teslim etti.

Bu tür durumlarla sık karşılaştıklarını aktaran Kaya, insanlık görevini yaptığını söyledi.

Yünlerin içinde altın olduğunu bilmediğini belirten Demir ise "Kemal ağabeyden Allah razı olsun, altınları ne zaman sakladığımızı hatırlamıyorum, unutmuşuz. Bu dönemde ilaç gibi geldi." dedi.

#altın #çuval #yün
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