Yunanistan ve ABD arasındaki savunma işbirliği anlaşması

ATİNA (AA) - Yunanistan ve ABD arasında 1990'da imzalanan "Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MCDA)"nın güncellenmesini öngören protokol imzalandı.

Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Yunanistan ve ABD arasında 1990 yılında imzalanan "Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MCDA)"nın güncellenmesini öngören protokolü imzaladı.

Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanlığındaki imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ve Yunanistan arasında eskiye dayanan bağlar bulunduğunu belirterek Yunanistan’ın yeniden ayağa kalkması için yatırımları desteklediklerini ve bunun için Amerikalı diplomatların elinden geleni yapacağını söyledi.

ABD’nin Yunanistan ile enerji dahil birçok konuda müttefik olmayı arzu ettiğini dile getiren Pompeo, Yunanistan ile imzalanan yeni protokol ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin artarak devam edeceğini ve karşılıklı yarar içeren yatırımlar gerçekleştirileceğini aktardı.

Pompeo, gazetecilerin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili soruları üzerine, bölgedeki gelişmelerin bilincinde olduğunu ve meselelerin askeri boyuta ulaşmaması için gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.

Dendias ise protokolün, Yunanistan ve ABD arasındaki stratejik işbirliğini güçlendireceğini belirtti.

Bakan Dendias, savunma işbirliği anlaşmasının güncellenmesinin ülkenin savunma olanaklarının sonuç verici hale getirilmesini güvence altına alacağını kaydetti.

- Protesto

Öte yandan bazı parti ve sivil toplum örgütleri, Yunanistan’ın ABD ile protokol imzalamasını protesto etti.

Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) ve Yunanistan Komünist Partinin (KKE) çağrısıyla parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, söz konusu protokolün imzalanmasını protesto etti.

Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın güncellenmesine karşı çıkan göstericiler, bunun ABD’nin ülkedeki askeri varlığının genişletilmesinin önünü açacağını kaydetti.

Gösteriler sırasında bir grup, ABD Büyükelçiliği yakınındaki ABD’nin eski başkanlarından Harry Truman’ın heykeline boya fırlattı. Polis, boya fırlatan gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yunan medyasında yer alan bazı haberlere göre ABD, enerji ve askeri açıdan önemli olan Dedeağaç Limanı ile ilgileniyor.