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Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı

İstanbul Fatih’te sahil yolunda seyreden motosikletli yunus polisleri yan yolda park halinde bulunan bir araca arkadan çarptı. Kazada iki polis memuru yaralanırken, araçta bulunan 4 buçuk aylık Erdal bebek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Genel 20.08.2019, 18:58 20.08.2019, 19:23
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı

İstanbul Fatih’te sahil yolunda seyreden motosikletli yunus polisleri yan yolda park halinde bulunan bir araca arkadan çarptı. Kazada iki polis memuru yaralanırken, araçta bulunan 4 buçuk aylık Erdal bebek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sahil yolu Kumkapı mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 LD 666 plakalı cipin sürücüsü Murat Aşık, eşi ve 4 buçuk aylık oğlu Erdal Emir Aşık ile birlikte hastaneden dönüyordu. Bebeğin yutkunma zorluğu çekmesi üzerine Aşık, aracını yan yola çekti. Motosikletli bir yunus polis ekibi park halindeki cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru motosikletten düşerek yaralandı. Araç içerisinde bulunan Erdal bebek ise annesinin kucağından aracın koltuk arasına düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi görmek üzere çevredeki bir hastane kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Babasının omzunda ağlamaya başlayan bebek de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan cipin sürücüsü Emre Aşık, kazayı anlatarak, “Hastaneden 4 buçuk aylık çocuğumuzu getiriyorduk. Yutkunma güçlüğü çekiyordu. Acil durmamız gerekiyordu. Otobüsün önüne park ettim. Biz park halindeyken dörtlüler yanıyordu. Arkadan çarptılar. Ben de çıktım. Onlara koştum. Benim çocuğumda koltuktan yere düşmüş. Onun içinde ambulans istedik. İki polis arkadaş yaralandı” dedi.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Caner Sönmez /İHA)

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