Yunus Emre Enstitüsünden Gürcistan'da 2 etkinliğe katılım
- Tiflis Yunus Emre Enstitüsü, başkentte düzenlenen Avrupa Diller Günü ile 2019 Tiflis Çocuk Festivali'ne katıldı
TİFLİS (AA) - Gürcistan'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Avrupa Birliği Milli Kültür Enstitülerinin (EUNIC) organize ettiği Avrupa Diller Günü ve 2019 Tiflis Çocuk Festivali'nde çeşitli atölye faaliyetleri düzenlendi.
Avrupa Diller Günü etkinliğinin açılış töreni, başkent Tiflis'teki Kafkas Fransız Okulu'nda yapıldı.
Etkinliğe, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Gürcistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığından yetkililer, diplomatlar ile öğrenciler katıldı.
Açılışından ardından 8-18 yaşlarındaki genç ve çocuklar için Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Fince ve Yunanca atölye çalışmaları, bilgi yarışmaları ve dans etkinliği düzenlendi.
Yüksel, etkinliğin Türkçenin tanıtımı için güzel bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "Tabii ki YEE olarak böyle bir etkinlikte bizim bulunmamız çok önemli çünkü 'biz de bu işte varız diyoruz. Diğer enstitülerin olduğu ortamlarda bizler de Türk dilinin gelişmesi, Türkiye kültürünün gelişmesi adına elimizden geleni her şey yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yüksel, ayrıca bugün Tiflis'te Mtatsminda Parkı'nda düzenlenen 2019 Tiflis Çocuk Festivali'ne de katıldıklarını belirterek, festivalde çocuklara yönelik yarışmalar, tanıtımlar, oyunlar ve sanat atölyeleri düzenlendiğini söyledi.
Her yıl 26 Eylül'de kutlanan Avrupa Diller Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkede yaşayan yaklaşık 800 milyon kişinin okul veya okul dışında yabancı dil öğrenmesi amaçlanıyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:35
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Başakşehir
|6
|8
|6. Denizlispor
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|11
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Keçiörengücü
|6
|10
|4. Adana Demirspor
|5
|9
|5. Fatih Karagümrük
|5
|9
|6. İstanbulspor
|6
|9
|7. Bursaspor
|5
|9
|8. Hatayspor
|5
|8
|9. Altay
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Erzurum BB
|5
|7
|12. Osmanlıspor
|5
|7
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|6
|13
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|6
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Barcelona
|7
|13
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Atletico Madrid
|6
|13
|5. Athletic Bilbao
|7
|12
|6. Villarreal
|7
|11
|7. Granada
|6
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|8
|11. Getafe
|7
|7
|12. Levante
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2