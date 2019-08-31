Yunus gösteri merkezinin ruhsatının iptaline durdurma kararı

MUĞLA (AA) - Muğla 2. İdare Mahkemesi, ilçedeki yunus gösteri merkezine ilişkin Bodrum Belediyesi tarafından verilen ruhsat iptali kararının yürütmesini durdurdu.

Güvercinlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bodrum Yunus Parkı Gösteri Merkezi'nin "Dolphin Sirk Restaurant" unvanlı ruhsatı, "İçkili Lokanta" olarak güncellenmesi gerektiği gerekçe gösterilerek Bodrum Belediyesince 27 Ağustos'ta iptal edildi.

Bunun üzerine gösteri merkezi yetkilileri, belediye tarafından verilen ruhsat iptaline ilişkin kararın, "haksız ve hukuka aykırı olduğu" iddiasıyla, Muğla 2. İdare Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, daha detaylı bir inceleme yapılabilmesi için uyuşmazlığa konu bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine karar vererek, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

- "Şu anda işimize devam ediyoruz"

Bodrum Yunus Parkı İşletmecisi İsmet Parmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmelerinin kapatılması için 10 yıldır bir internet sitesi tarafından kampanya yürütüldüğünü ve 85 bin imzaya bu süreçte ulaşıldığını söyledi.

Türkiye'de dokuz ayrı yunus parkı bulunduğunu aktaran Parmak, şöyle konuştu:

"Bu imzaların Bodrum Belediyesine de sunulması ayrıca düşündürücüdür. Bu işletme 2005 yılında kurulmuş ve bugüne kadar da her şeyi yasal platformda çalışmıştır. 27 Ağustos'ta Bodrum Belediyesi tarafından bize bir kapatma ve ruhsat iptali yazısı gönderildi. Bu yazı 'Biz böyle bir yunus gösteri merkezine ruhsat verme yetkisine sahip değiliz.' gerekçesiyle gelmiştir. Bu konuda gerekli olan yasal zeminde Muğla 2. İdare Mahkemesine dava açtık ve iki gün sonra da mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Şu anda işimize devam ediyoruz."

Bodrum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise Muğla 2. İdare Mahkemesinin verdiği ara kararla, belediyenin savunma ve belgeleri sunacağı süreye değin, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Bodrum Kent Konseyi ve Yunuslara Özgürlük Platformu üyeleri ile yazar Buket Uzuner, 29 Ağustos'ta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etmiş, yunus gösteri merkezinin kapatılması için toplanan 85 bin imzayı teslim etmişti. Aras, ziyarette, yunus gösteri merkezinin ruhsatının iptal edildiğini açıklamıştı.