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Yurtlarda kalan öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

- Kastamonu'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, askerlere destek olmak için ışıklı etkinlik gerçekleştirdi

Genel 12.10.2019, 00:57 12.10.2019, 01:03
Yurtlarda kalan öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için ışıklı etkinlik yaptı.

Kuzeykent'teki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Erkek Öğrenci Yurdu C-Blok'ta kalan öğrenciler, harekatta görevli askerlere destek amacıyla ışıklarla "Barış" yazdı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını söndüren öğrenciler, daha sonra "Barış" yazısı oluşacak şekilde ışıkları yeniden yaktı.

Bir grup öğrenci de yurdun önünde Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

Öğrencilerden Kadir Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler olarak Barış Pınarı Harekatı'nda vatan için mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu konuda öğrencilerin duyarlılığının önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Askerlerimiz bugün Suriye'de ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, bizim için, geleceğimiz için mücadele ediyor. Gözlerini kırpmadan bu topraklar için canlarını vermeye hazırlar. Üniversite öğrencileri olarak onların yanında olduğumuzu göstermek için bu etkinliği yaptık." dedi.


#Barış Pınarı Harekatı #Kredi Yurtlar Kurumu #kastamonu
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