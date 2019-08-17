Yurtta hava durumu? 17 Ağustos'da Hava Nasıl Olacak...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Parçalı bulutlu 30
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Antalya: Parçalı bulutlu 33
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
(İHA)
|İmsak
|04:21
|Güneş
|05:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|1
|3
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|8. Gençlerbirliği
|0
|0
|9. Göztepe
|0
|0
|10. Başakşehir
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Galatasaray
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Menemen Belediyespor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Adanaspor
|0
|0
|4. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|5. Altay
|0
|0
|6. Altınordu
|0
|0
|7. Erzurum BB
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Fatih Karagümrük
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Osmanlıspor
|0
|0
|16. Ümraniye
|0
|0
|17. İstanbulspor
|0
|0
|18. Giresunspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|1
|3
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Celta de Vigo
|0
|0
|4. Deportivo Alaves
|0
|0
|5. Eibar
|0
|0
|6. Espanyol
|0
|0
|7. Getafe
|0
|0
|8. Granada
|0
|0
|9. Leganés
|0
|0
|10. Levante
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Real Betis
|0
|0
|14. Real Madrid
|0
|0
|15. Real Sociedad
|0
|0
|16. Real Valladolid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Barcelona
|1
|0