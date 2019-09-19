Yurtta hava durumu - 19 Eylül 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu şöyle.

Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Trabzon: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

(İHA)